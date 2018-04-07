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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

14:34, 07.04.2018
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Фото: скриншот ntv.ru

В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь. Трансляцию вел телеканал НТВ.

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся паломникам. В Россию огонь привезет делегация Фонда Андрея Первозванного.

Самолет со Святой Земли должен приземлиться примерно в 22.00. Желающие смогут получить частицу огня прямо в аэропорту «Внуково-1». Затем святыню привезут во многие города России и в русские приходы за рубежом.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи называют «чудом схождения Благодатного огня».

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