В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность»

Он действовал на территории республики с 07.25

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Соответствующее сообщение опубликовано в приложении МЧС России.

Режим действовал на территории республики с 07.25. 12 августа его ввели четвертый день подряд.

В 08.00 угроза атаки БПЛА была объявлена в Казани, Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске. Позже об опасности предупредили и жителей Альметьевска, а в 10.32 администрация города сообщила об отбое воздушной опасности.

Сегодня Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА. По данным Минобороны России, ПВО сбили над республикой девять беспилотников. Все они были направлены на промышленные объекты. В результате атаки погибших и пострадавших нет, производственные процессы не нарушены.

Галия Гарифуллина