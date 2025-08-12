Официально: Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА, жертв нет

Все беспилотники были направлены на промышленные объекты, сообщили в пресс-службе раиса Татарстана

Сегодня Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА. Все они были направлены на промышленные объекты, сообщили в пресс-службе раиса республики.

— В результате атаки погибших и пострадавших нет. Производственные процессы не нарушены. Все предприятия работают в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Напомним, 12 августа режим беспилотной опасности действует на территории республики с 07.25. Сегодня его ввели четвертый день подряд. В 08.00 угроза атаки БПЛА была объявлена в Казани, Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске. Позже об опасности предупредили и жителей Альметьевска, а в 10.32 администрация города сообщила об отбое.

Для Международного аэропорта Казани сегодня утром объявили режим «Ковер». Его отменили в 12.37. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сейчас сняты.



Галия Гарифуллина