Минобороны: над Татарстаном сбили девять беспилотников

БПЛА были уничтожены с 09.20 до 10.15 по Москве

Сегодня утром над Татарстаном сбили девять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.



— С 09.20 до 10.15 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Татарстан, — говорится в сообщении.

12 августа Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА, все они были направлены на промышленные объекты, сообщили в пресс-службе раиса республики. В результате атаки погибших и пострадавших нет. Производственные процессы не нарушены. Все предприятия работают в штатном режиме.



Напомним, сегодня режим беспилотной опасности действует на территории республики с 07.25, его ввели четвертый день подряд.

В 08.00 угроза атаки БПЛА была объявлена в Казани, Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске. Позже об опасности предупредили и жителей Альметьевска, а в 10.32 администрация города сообщила об отбое.

Галия Гарифуллина