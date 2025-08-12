Новости общества

Угрозу атаки БПЛА объявили в Альметьевске

08:45, 12.08.2025

Он стал пятым городом Татарстана, жителей которого сегодня предупредили об опасности

Фото: скриншот приложения МЧС

Угрозу атаки БПЛА объявили в Альметьевске. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

Ранее об опасности предупредили жителей Казани, Елабуги, Набережных Челнов и Нижнекамска.

— Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны, — призвали горожан в ведомстве.

Сегодня в Татарстане с 07.25 действует режим «Беспилотная опасность». На территории республики его вводят четвертый день подряд. Для аэропортов Казани и Нижнекамска объявили режим «Ковер». В воздушных гаванях временно ограничен прием и выпуск судов.

Галия Гарифуллина

