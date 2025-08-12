В Альметьевске объявили отбой воздушной опасности
Об этом сообщили в администрации города
В Альметьевске объявили отбой воздушной опасности. Об этом сообщила администрация города в своем телеграм-канале. Угроза атаки БПЛА в Альметьевске действовала с 08.42.
В Казани, Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске все еще сохраняется угроза атаки БПЛА.
Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане действует сегодня с 07.25. На территории республики его вводят четвертый день подряд. Для аэропортов Казани и Нижнекамска объявлен режим «Ковер». В воздушных гаванях временно ограничен прием и выпуск судов.
