В Казани объявили угрозу атаки БПЛА

08:02, 12.08.2025

Также она объявлена в Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске

Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА объявлена в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске. Такое сообщение опубликовано в приложении МЧС России.

— Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны, — призвали горожан в ведомстве.

Сегодня в Татарстане в 07.25 объявлен режим «Беспилотная опасность». На территории республики его вводят четвертый день подряд. Для международного аэропорта Казани объявили режим «Ковер». В воздушной гавани временно ограничили прием и выпуск судов.

Галия Гарифуллина

