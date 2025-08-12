В Казани объявили угрозу атаки БПЛА
Также она объявлена в Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске
Угроза атаки БПЛА объявлена в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске. Такое сообщение опубликовано в приложении МЧС России.
— Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны, — призвали горожан в ведомстве.
Сегодня в Татарстане в 07.25 объявлен режим «Беспилотная опасность». На территории республики его вводят четвертый день подряд. Для международного аэропорта Казани объявили режим «Ковер». В воздушной гавани временно ограничили прием и выпуск судов.
