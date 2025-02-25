Поэтессу Веру Полозкову внесли в перечень террористов и экстремистов

Данные об этом появились в официальном реестре

Росфинмониторинг внес Веру Полозкову в перечень террористов и экстремистов. Данные об этом появились в официальном реестре. Основания для включения в список не раскрываются.

Вера Полозкова — поэтесса, актриса, певица. Родилась в Москве 5 марта 1986 года. Стихи пишет с детства. В 15 лет окончила школу экстерном и поступила на факультет журналистики МГУ. Первую книгу опубликовала в том же возрасте. В 2006 году стала финалистом поэтического слэма. Работала журналистом, писала для нескольких изданий. В 2008 году выпустила сборник «Непоэмание». Позже вышли книги «Фотосинтез», «Осточерчение» и другие.

Полозкова участвовала в театральных постановках. С 2008 года играла в спектакле «Общество анонимных художников». Позже сотрудничала с театром «Практика», где поставила спектакль по своим стихам. В 2012 году представила музыкальный альбом «Знак неравенства».

Поэтесса известна активной гражданской позицией. После 2022 года покинула Россию. Живет за границей, продолжает выступать и публиковаться.

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Екатерина Петрова