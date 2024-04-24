«Металлург» выиграл третий Кубок Гагарина
Хоккейный клуб «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина-2024. Команда в четвертом матче финальной серии в гостях обыграла ярославский «Локомотив» со счетом 2:1.
«Металлург» вышел вперед в третьем периоде, реализовав численное преимущество после удаления нападающего Егора Аверина. Победную шайбу забросил форвард гостей Даниил Вовченко.
Таким образом, «Металлург» выиграл финальную серию со счетом 4:0 и стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Ранее уральская команда выигрывала трофей в 2014 и 2016 годах. Теперь «Металлург» делит лидерство по количеству побед в Кубке Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018) и московским ЦСКА (2019, 2022, 2023).
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