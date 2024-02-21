Сегодня в Казани состоится торжественное открытие «Игр будущего»

Фото: Фатыхов Динар

Сегодня, 21 февраля, в Казани состоится открытие «Игр будущего». На церемонии открытия будут присутствовать президенты России Владимир Путин, Белорусии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров. В открытии примут участие делегации из 18 стран, включая представителей Китая, Индонезии, Кубы, КНДР, ОАЭ и других стран.

Церемония открытия пройдет в одном из павильонов «Казань Экспо». Программа начнется с представления каждой из 21 дисциплины, которые разделены на пять направлений: «Спорт», «Тактика», «Стратегия», «Скорость», и «Технологии». За ними последует парад спортсменов и официальная часть с речами лидеров.

При создании сценария церемонии открытия использовали искусственный интеллект. В ходе шоу озвучат футурологические прогнозы по восьми темам, связанным с будущим: города и архитектура, роботизация, образование, био- и медицинские технологии, экология и сельское хозяйство, освоение космоса, транспорт, энергетика. Церемония открытия начнется 19.00 и продлится два часа.

Среди амбассадоров турнира такие известные личности, как боксер Рой Джонс, фигуристки Алина Загитова и Камила Валиева, футболисты Андрей Аршавин и Артем Дзюба, хоккеисты Данис Зарипов и Илья Ковальчук, певец Егор Крид и другие.

Участие в играх примут 286 команд из 107 стран мира. «Игры будущего» пройдут в клубном формате без официальных сборных и медального зачета среди стран, однако национальный акцент сохранится.

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Анна Уржумова