Лукашенко направляется в Казань для участие в церемонии открытия «Игр будущего»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом в Казань, чтобы принять участие в церемонии открытия «Игр будущего». Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, международные соревнования по инновационным технологическим видам спорта «Игры будущего» пройдут в Казани с 19 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее также сообщалось, что для участия в церемонии открытия соревнований столицу Татарстана посетит президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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Разиль Самигуллин