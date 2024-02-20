В Татарстан прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров

В Татарстан прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров. В аэропорту его встретил раис республики Рустам Минниханов.

Глава государства примет участие в мероприятиях в рамках «Игр будущего», а также планирует посетить ряд объектов для ознакомления с экономическим и промышленным потенциалом республики.

Еще Казань планируют посетить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Они примут участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего» в столице Татарстана.

На «Игры будущего» ждут российского президента Владимира Путина. Но его возможный визит еще официально не анонсировали. В Кремле пообещали проинформировать о каких-либо решениях по этому вопросу.



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