Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Данис Зарипов сыграют в «Матче звезд» на «Играх будущего» в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

В «Матче звезд», который состоится по окончании полуфинала турнира «Игр будущего» в Казани 22 февраля, примут участие именитые хоккеисты. В их числе Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Данис Зарипов, Евгений Артюхин, Максим Афиногенов, Сергей Мозякин, Александр Семин, Василий Кошечкин, сообщает оргкомитет турнира.

Гала-матч начнется в 17.00 на «Татнефть Арене». Звездные российские хоккеисты проведут две автограф-сессии для всех желающих. Они встретятся 22 февраля в 12.30 и 23 февраля в 14.30 по московскому времени.

За победу в дисциплине «Лига Ставок фиджитал-хоккей» в рамках «Игр будущего» поборются восемь команд из разных стран. По итогам жеребьевки в группе А будут соревноваться коллективы Baltic Select, Liga Pro Team, Barys Cyber Team, Quetzales Mexico North Am, а в группе B — Inter, Ak Bars, Cosmos X17 и Feniks.

В формате 3×3 спортсмены сразятся в хоккейном симуляторе, а затем те же игроки продолжат соревноваться на реальном льду. Победитель определится по количеству заброшенных шайб в обоих этапах фиджитал-матча.

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Айрат Назипов