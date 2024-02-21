Президент Узбекистана посетит Казань для участия в открытии «Игр будущего»

Шавкат Мирзиёев 21 февраля отправится с рабочим визитом в Казань для участия в церемонии открытия «Игр будущего». Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

«Игры будущего» — новый формат международных соревнований по инновационным технологичным видам спорта. Они пройдут в Казани с 19 февраля по 3 марта этого года. Ожидается, что в состязаниях примут участие 282 команды из 105 стран.

Ранее сообщалось, что в Татарстан прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров. В аэропорту его встретил раис республики Рустам Минниханов. Жопаров примет участие в мероприятиях в рамках «Игр будущего», а также планирует посетить ряд объектов для ознакомления с экономическим и промышленным потенциалом республики.

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Разиль Самигуллин