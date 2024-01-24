В Казани со 132 км трамвайных путей вывезли 2 тысячи тонн снега

В Казани закончили убирать снег с трамвайных путей всех городских маршрутов. Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», сотрудники занималась очисткой в круглосуточном режиме. Так, с сегодняшнего дня все трамвайные маршруты в Казани работают по расписанию.

Всего со 132 км трамвайных путей вывезли около 2 тысяч тонн снега.

Как рассказал заместитель гендиректора предприятия по пути и строительству Айнур Салихов, с начала снегопада «все силы подразделений предприятия были брошены на уборку снега».

По его словам, самым сложным оказался участок по трамвайному маршруту №8.

В течение всей вчерашней ночи уборку проводили на последнем заснеженном участке по ул. Айдарова. Из-за того, что рядом располагается частный сектор, работать приходилось «в очень сложных условиях».

Снег вывозили с помощью 16 самосвалов. После очистки путей по путям проходились «Снегурки».

Власти Казани приняли решение продлить план «Буран» до конца этой недели. Он будет действовать включительно по воскресенье. С 17 по 22 января в столице Татарстана выпало 49 мм осадков, или 106% от месячной нормы в 46 мм. А за весь январь — 73,2 мм осадков, или 159% от нормы.



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Илина Хакимова