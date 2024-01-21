В Госавтоинспекции Татарстана предупредили, что мешающие уборке снега машины эвакуируют

Фото: скриншот realnoevremya.ru / видео Госавтоинспекции Татарстана

В Госавтоинспекции Татарстана предупредили автомобилистов, что мешающие уборке снега машины будут эвакуированы. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

В сообщении подчеркивается, что «некоторые недобросовестные автолюбители оставляют транспортные средства на проезжей части и этим мешают работе спецтехники».

скриншот realnoevremya.ru / видео Госавтоинспекции Татарстана

В ведомстве напомнили, что на протяжении нескольких дней в Татарстане не прекращается мощнейший снегопад. На уборку улиц и дорог республики направлены все имеющиеся силы. В Госавтоинспекции призвали татарстанцев не оставлять транспортные средства вдоль дорог.

В Татарстане ночью и днем 21 января сохранится непогода. В регионе ожидается сильный снег и ветер с порывами 15—20 м/с, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее. В связи с обильными снегопадами в городе объявили о продлении плана «Буран» до 22 января включительно.



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Илина Хакимова