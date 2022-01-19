За сутки с казанских улиц вывезли больше 17,8 тысячи тонн снега

Фото: Дмитрий Резнов

За минувшие сутки с улиц Казани вывезли 17 815 тонн снега, а всего с начала зимы — 426 229 тонн. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня на уборку от снега казанских улиц вышли 551 дорожный рабочий и 405 единиц специальной техники. Вывозить снег будут с участков улиц Адоратского, Айтматова, Амирхана, Батурина, Баумана, Беломорской, Болотникова, Большой Красной, Васильченко, Вербной, Вишневского, Гвардейской, Губкина, Даурской, Девятаева, Ершова, Зорге, Ипподромной, Фатыха Карима, Комарова, Кремлевской, Лесгафта, Маркса, Меховщиков, Миславского, Назарбаева, Новосельской, Павлюхина, Петербургской, Профсоюзной, Пушкина, Саид-Галеева, Театральной, Тинчурина, Тихомирнова, Усманова, Фукса, Халева, Халезова, Цеткин, Чапаева, Челюскина, Чехова, Чистопольской, Чуйкова, Яруллина, Кировской дамбы, Горьковского шоссе, проспектов Победы и Универсиады, площадей Свободы, Султан-Галиева и Привокзальной, Мамадышского и Сибирского трактов.

Фото: Дмитрий Резнов

Накануне с городских улиц вывезли 16,3 тысячи тонн снега, а очищать их от него выходили 566 дорожных рабочих и 372 единицы специальной техники.

Дарья Акимова