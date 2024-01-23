С начала зимы с улиц Казани вывезли свыше 700 тысяч тонн снега

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 37 тысяч тонн снега. При этом с начала зимы дорожники увезли на снегоплавильные станции 713 тысяч тонн.

Как рассказали в мэрии, дорожники чаще всего работают ночью, когда трафик на дорогах значительно снижен.

По данным сотрудников исполкома, на ликвидацию последствий снегопадов требуется около двух недель. Не исключено, что работу завершат раньше намеченного срока.

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