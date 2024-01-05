В 2023 году в Татарстан чаще всего приезжали туристы из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Татарстан чаще всего приезжали туристы из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Приволжского федерального округа. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Госкомитета республики по туризму.

— В Татарстан приезжали туристы изо всех регионов России. Больше всего гостей приехали из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, а также регионов Приволжского федерального округа, — ответили там на вопрос.

Напомним, Татарстан за январь — октябрь 2023 года посетили 3 371 087 человек. Это на 9,3 тысячи туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года. До этого в регионе на протяжении нескольких периодов наблюдалось снижение турпотока, в том числе и по итогам первого полугодия 2023 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Однако, по итогам десяти месяцев 2023 года Татарстан занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе по количеству туристов. Всего ПФО за январь — октябрь 2023 года посетили 15 031 269 человек — таким образом, на республику пришлось 22,4% всех туристов в ПФО.



По данным аналитиков сервисов «МТС Travel» и Bronevik.com, столица Татарстана вошла в топ-3 российских городов для отдыха в зимние каникулы 2024 года, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу.

Ранее председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов заявлял, что Татарстан ожидает в эти новогодние праздники около 160 тысяч туристов. Интересно, что максимальное количество гостей, которые выбирали даты для посещения столицы республики, ориентировались на 3-5 января.



В основном, гости региона выбирали для своего отдыха, помимо Казани, Свияжск, Болгар, Елабугу, Чистополь и резиденцию Кыш Бабая. Туристам также рекомендуют посетить Тетюшский и Лаишевский районы Татарстана

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Госкомитете РТ по туризму также рассказали, какие места стали самыми привлекательными в ушедшем году для туристов:

— Традиционно гости республики стремились посетить основные туристские центры Татарстана — Казань, остров-град-Свияжск, Великий Болгар, Елабугу. Популярностью среди туристов также пользовались Тетюши, Камское Устье, город Иннополис, Арский район с интерактивным парком «Лес Чудес», Рыбно-Слободский район с экопарком «Дикая ферма», — ответили там.



Интересно, что Свияжск, например, по состоянию на 20 декабря прошлого года посетили порядка 1,8 млн туристов — это на 40% больше, чем за 2022 год. А если это число соотнести с местными жителями, то получится 6,9 тысячи туристов на одного свияжца. Ведь на острове проживает всего около 250 человек.

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Илина Хакимова, Галия Шакирова