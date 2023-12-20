Турпоток в Свияжск в 2023 году достиг 1,8 миллиона человек

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

По состоянию на 20 декабря текущего года Свияжск посетили порядка 1,8 млн туристов. Это на 40% больше, чем за 2022 год. Об этом «Реальному времени» рассказала заместитель директора по развитию туризма Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Алла Рожкова.

— Если соотнести это количество с местными жителями, то получится 6,9 тысячи туристов на одного свияжца. На острове в настоящий момент проживают 250 человек. Поэтому с уверенностью можно сказать, что Свияжск является одним из самых гостеприимных туристических центров нашего региона и России в том числе, — добавила Рожкова.

По ее данным, было принято более 300 круизных теплоходов с экскурсионным обслуживанием. В целом речным транспортом осуществлено более 1 000 рейсов. В новогодние праздники ждут не менее 50 тысяч гостей, «если погода позволит».

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

— В прошлом году были морозы и туристов было меньше. Но при хорошей погоде по 5—6 тысяч приезжают каждый день в новогодние каникулы, — рассказала Рожкова.

Гостей собираются развлекать интерактивной программой для семейной аудитории на свежем воздухе и мастер-классами в открытой в этом году стеклодувной мастерской. Гости могут прийти со своей стеклотарой, а уйти с совершенно новым изделием — цветком, тарелкой или изразцом.

— Прорывом года можно назвать открытие стеклодувной мастерской. Единственной в нашем регионе. Поэтому будем развивать это направление. В планах у нас музеефикация исторического дебаркадера и создание Музея реки, а также в перспективе открытие парка исторических горнов, — поделилась замдиректора.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Отвечая на вопрос о бюджетных рейсах речных теплоходов, в музее сказали: сами ждут окончания внутренних преобразований в «Татфлоте».

— Будем надеяться, что цены будут доступные, — добавили сотрудники музея.

При этом они проанонсировали, что в следующем сезоне речной навигации в Свияжск из Казани и обратно будут курсировать современные «метеоры».

— Современные «метеоры» по плану будут курсировать два раза в день. Один — в утреннее время, другой — в обед. Здесь они будут стоять около 1,5—2 часов. Промежуток небольшой. Поэтому лучше приехать на одном, а уезжать уже на другом, — объяснили в Музее-заповеднике.

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Галия Шакирова