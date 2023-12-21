В Суперлиге ответили на вопрос о возможности приглашения на турнир российских футбольных клубов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Футбольные клубы, которые будут участвовать в Европейской Суперлиге, еще не определились, по каким критериям на турнир будут допускать команды. Так ответила компания А22 Sports, которая занимается созданием и организацией турнира, на вопрос «РИА Новости» о возможном участии российских команд.

— Сегодня мы представили новое предложение о проведении европейских клубных соревнований как для мужчин, так и для женщин. В ближайшие недели мы обсудим это предложение со всеми заинтересованными клубами по всей Европе. Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям, — говорится в ответе.

Суперлига была основана в апреле 2021 года. Ее учредили 12 клубов. Объявление о создании нового турнира вызвало негативную реакцию со стороны УЕФА. Организация пригрозила отстранить от соревнований все команды, участвующих в Суперлиге. После скандала руководитель девяти команд решили покинуть Суперлигу. О выходе из нее не объявляли «Барселона», «Реал Мадрид» и «Наполи».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня Европейский суд признал незаконной блокировку Суперлиги, осуществленную ФИФА и УЕФА. В суде постановили, что решение организаций о блокировке Суперлиги является нарушением закона о конкуренции.

Напомним, после начала спецоперации ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях. Из-за этого исполком РФС намеревался перейти в Азиатскую конфедерацию футбола, но на этой неделе спортивные чиновники отказались от этой затеи.

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Айрат Назипов