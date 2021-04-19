12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги

Организаторы Суперлиги объявили о создании нового турнира, создателями которого выступят 12 топ-клубов Европы: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм». Такое сообщение опубликовано на сайте мадридского «Реала».



Главой Суперлиги объявили президента «Реала» Флорентино Переса, а вице-президентами турнира — президента «Ювентуса» Андреа Аньелли и владельца «МЮ» Джоэля Глейзера. Слоганом стала фраза: «Лучшие клубы. Лучшие игроки. Каждую неделю».

Суперлига тут же встретилась с критикой Международной федерации футбола (ФИФА). Организация не одобрила «закрытую европейскую отколовшуюся лигу». В заявлении сказано, что футбольное соревнование должно соответствовать принципам «солидарности, инклюзивности, честности и справедливого финансового перераспределения». В ФИФА подчеркнули, что выступают за единство в мировом футболе и призвали к конструктивному диалогу.

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Сегодня УЕФА рассмотрит санкции в отношении 12 клубов, основавших Суперлигу. Оставшиеся в Лиге чемпионов команды могут исключить из нынешнего розыгрыша. Так, победителем станет ПСЖ. Есть вероятность приостановки всех соревнований, однако официального решения пока нет.

Маргарита Головатенко