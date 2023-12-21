В Осиново выехали специалисты Минстроя: решается вопрос о восстановлении дома или его сносе

Фото: предоставлено realnoevremya.ru администрацией Зеленодольского района Татарстана

В село Осиново, где утром 21 декабря произошел хлопок бытового газа в квартире жилого дома, выехали специалисты Минстроя Татарстана и ТИГП для обследования здания. Как сообщил глава Зеленодольского района республики Михаил Афанасьев, по результатам примут решение о целесообразности восстановления объекта или его сносе.

Он обратил внимание, что жильцов пострадавшего дома направили в пункты временного размещения. Всего их организовали три: в Доме культуры, УСЗ «Осиново» и здании бывшей поликлиники.

Мужчина, проживающий в квартире, в которой произошел хлопок газа, находится в реанимации, добавил Михаил Афанасьев.

предоставлено realnoevremya.ru администрацией Зеленодольского района Татарстана

По уточненной информации ГУ МЧС России по Татарстану, из-за происшествия пострадал только один человек. По предварительным данным, их было четыре. Троим осмотренным медицинская помощь не понадобилась.

Хлопок бытового газа в квартире на втором этаже в доме в Осиново произошел 21 декабря в 9:19 мск. В квартире выбило окна и обрушилась часть стены. Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова