Сериал «Слово пацана» стал самым обсуждаемым во «ВКонтакте»

Фото: realnoevremya.ru /Максим Платонов

Самым обсуждаемым российским сериалом на платформе «ВКонтакте» стал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова, сообщает пресс-служба социальной сети.



В рейтинге российских сериалов на первом месте находится «Маша и Медведь». На втором — «Папины дочки», продолжение которого вышло на экраны спустя 10 лет. Замыкает тройку «Кибердеревня» — сериал в стиле киберпанк про деревенскую жизнь.

Серди фильмов больше всего обсуждали самый кассовый фильм страны — «Чебурашку». Иностранным фильмом года стал «Барби».

Сериал «Слово пацана» вызвал множество дискуссий. В Госдуме просили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. 9 декабря стало известно, что в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашли нарушений законодательства.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила «благодарность» нашумевшему сериалу «Слово пацана» за то, что проект обнажил проблему насилия в молодежной среде. Она напомнила, что регулярно пытается привлечь внимание к подростковой преступности. По ее словам, ситуации с унижением или избиением детей происходят во многих регионах России.

Сериал «Слово пацана» начинали снимать в Казани. Однако из-за резонанса и требования запретить съемки его сняли в Ярославле. Кинопроект Жоры Крыжовникова, в котором звучит песня группы «Аигел», вызвал множество дискуссий. Свое мнение о сериале высказывали раис Татарстана Рустам Минниханов и прокурор республики Альберт Суяргулов.

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что призывы запретить или ограничить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — огромная глупость:

— Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими [как отрицательные персонажи сериала], значит вы — говно-родители. А то, что показывают то, что было [на самом деле], то людям надо понимать и объяснять — вот что было, чего не должно [было] быть.

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Маргарита Головатенко