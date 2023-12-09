Никита Михалков: призывы запретить показ сериала «Слово пацана» — огромная глупость

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Слово пацана. Кровь на асфальте»/vk.com

Призывы запретить или ограничить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» российского режиссера Жоры Крыжовникова — огромная глупость, заявил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.



— Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими [как отрицательные персонажи сериала], значит вы — говно-родители. А то, что показывают то, что было [на самом деле], то людям надо понимать и объяснять — вот что было, чего не должно [было] быть, — приводит его слова ТАСС.

Михалков охарактеризовал Жору Крыжовникова как талантливого режиссера и заявил, что вышедший сериал — «настоящее кино, которое волнует», и это причина, по которой «все так всполошились». По его словам, такой реакции не было после выхода фильмов про «гламурную мерзость цветную, с людьми, живущими в четырехэтажных квартирах и ездящих на открытых Ferrari».

— Я говорю все время и повторяю: нужно научиться говорить правду и слушать правду. И учиться на этом, а не говорить: «Что вы такое показываете детям?» — заявил Михалков.

В Госдуме просили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина отмечала, что с сериалом связывают преступления, получившие широкий резонанс в СМИ.

9 декабря стало известно, что в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашли нарушений законодательства.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила «благодарность» нашумевшему сериалу «Слово пацана» за то, что проект обнажил проблему насилия в молодежной среде. Она напомнила, что регулярно пытается привлечь внимание к подростковой преступности. По ее словам, ситуации с унижением или избиением детей происходят во многих регионах России.

Сериал «Слово пацана» начинали снимать в Казани. Однако из-за резонанса и требования запретить съемки, его сняли в Ярославле. Кинопроект Жоры Крыжовникова, в котором звучит песня группы «Аигел», вызвал множество дискуссий. Свое мнение о сериале высказывали раис Татарстана Рустам Минниханов и прокурор республики Альберт Суяргулов.

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Маргарита Головатенко