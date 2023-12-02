Открытие главной елки Казани подешевело почти на полмиллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Организация открытия главной новогодней елки столицы Татарстана у Центра семьи «Казан» подешевела на 434,6 тысячи рублей, или на 16,6%, подсчитало «Реальное время», изучив данные тендера. Стоимость контракта составила 2,17 млн рублей.

На заключение контракта заявились три претендента. Управление культуры Казани подписало его в итоге с местным ООО «Пропраздник». Конкуренты компании предлагали за свои услуги 2,45 млн и 2,19 млн рублей соответственно.

От подрядчика требуется организовать концертную программу, которая продлится как минимум три часа. На нее пригласят детские вокальные коллективы с руководителем, народные ансамбли, солистов, аниматоров и народный вокальный коллектив, звезду татарской эстрады и вокально-инструментальный ансамбль. Обязательное условие — присутствие на празднике Деда Мороза и Снегурочки.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Управление культуры Казани заключает контракт с ООО «Пропраздник» не первый раз. В 2023 году компания в столице Татарстана по заказу властей организовывала и проводила Сабантуй, торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести» за 5,46 млн рублей и мероприятия, посвященные празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, за 41,8 млн рублей.



Напомним, на организацию открытия главной новогодней елки Казань готова была направить 2,6 млн рублей. Финансирование работ обеспечат из городского бюджета.

Установка главной новогодней елки Казани обошлась в 15 млн рублей. Завершить работу по ее сборке и украшению должны в середине декабря.



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Татьяна Демина