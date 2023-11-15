На праздничное открытие главной новогодней елки в Казани потратят 2,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани хотят потратить 2,6 млн рублей на организацию праздничного открытия центральной новогодней елки у Центра семьи «Казан». Торжество состоится в декабре 2023 года, изучило тендер «Реальное время».

В частности, деньги потратят на концертную программу, которая будет длиться не менее трех часов. Подрядчику нужно позвать детские вокальные коллективы с руководителем, народные ансамбли, солистов, аниматоров и народный вокальный коллектив. Еще зрителей ждет выступление звезды татарской эстрады и вокально-инструментального ансамбля. Обязательное условие — присутствие на празднике Деда Мороза и Снегурочки.

Также исполнитель предоставит световое и звуковое оборудование и шатры для артистов и административного персонала. Он берет на себя монтаж, демонтаж, погрузку, разгрузку и транспортировку шатров. Кроме того, победитель тендера обязуется разработать макеты и установить баннеры на мероприятии. Но их дизайн нужно сначала согласовать с заказчиком.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани установят главную новогоднюю елку за 15 млн рублей. В тендере участвовала всего одна компания — казанское ООО «Аква бренд ко». Она предложила за свои услуги сумму, полностью совпадающую с начальной ценой контракта, установленной городскими властями.

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Айрат Назипов