Через утренние фильтры в татарстанских школах не прошли 3 203 ребенка
С начала нового учебного года через утренние фильтры в школах не прошли 3 203 ребенка. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.
— Фильтры продолжаются. Они позволяют не допустить до занятий детей с температурой и симптомами ОРВИ, — сообщила она.
На сегодняшний день на разобщении классов и школ в республике нет.
Утренние фильтры Любовь Авдонина называла «хорошей мерой». Она напомнила, что по постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой от 21 июня 2023 года работодателям также рекомендовано проводить их в своих коллективах, чтобы не допустить на работу заболевших.
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