Через утренние фильтры в татарстанских школах не прошли 3 203 ребенка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала нового учебного года через утренние фильтры в школах не прошли 3 203 ребенка. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.

— Фильтры продолжаются. Они позволяют не допустить до занятий детей с температурой и симптомами ОРВИ, — сообщила она.

На сегодняшний день на разобщении классов и школ в республике нет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Утренние фильтры Любовь Авдонина называла «хорошей мерой». Она напомнила, что по постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой от 21 июня 2023 года работодателям также рекомендовано проводить их в своих коллективах, чтобы не допустить на работу заболевших.

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Айрат Назипов