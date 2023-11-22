Минлесхоз Татарстана: пожароопасный режим в лесах республики прошел штатно, но напряженно

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Пожароопасный режим в лесах Татарстана был открыт 1 апреля и завершен 13 октября. Он прошел в штатном режиме, но очень напряженно, заявил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства.

— В лесах он прошел, как можно уже констатировать, в штатном режиме. Но этот штатный режим был очень напряженный. Несмотря на сильную жару на протяжении всего летнего сезона, мы смогли не допустить чрезвычайных ситуаций, — сказал он.

По словам министра, за 196 дней специалистами были зарегистрированы 1 184 термические точки. Кузюров уточнил, что на приграничных лесному фонду территориях общей площадью 56 гектаров зафиксировали 942 случая возгорания.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первое в 2023 году штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане объявили с 13 апреля. Его продлевали 12 раз. Оно действовало до 24 июля.

Вновь штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане объявили со 2 августа. Изначально оно действовало до 10 августа. Позже штормовое предупреждение продлили по 16 августа, а затем по 18 августа, уточнив, что с 14 августа ожидается также и чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение также действовало в Татарстане с 19 по 24 августа, с 25 августа по 1 сентября, со 2 по 7 сентября и с 8 по 14 сентября. Продлевали его также на 15—20 сентября, и на 21 сентября — 2 октября.



С 26 сентября в Татарстане на 21 день было введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Цель — обеспечение пожарной безопасности.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин