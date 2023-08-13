В Татарстане продлили штормовое предупреждение о пожароопасности лесов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

— В период с 14 по 18 августа 2023 года на преобладающей территории Республики Татарстан сохранится высокая (4-й класс), в отдельных районах ожидается чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность лесов, — написано в сообщении.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, жаркая сухая погода без дождей в республике сохранится и в начале следующей недели. В понедельник существенных осадков не ожидается, во вторник местами возможен небольшой кратковременный дождь.



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Елизавета Пуншева