В Татарстане вновь продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в очередной раз продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Высокая, IV класс, и чрезвычайная, V класс, пожароопасность лесов в Татарстане сохранится местами с 25 августа по 1 сентября.

Напомним, в Татарстане первое в 2023 году штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов объявили с 13 апреля. Его продлевали 12 раз. Оно действовало до 24 июля.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вновь штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане объявили со 2 августа. Изначально оно действовало до 10 августа. Позже его продлили по 16 августа, а затем по 18 августа, уточнив, что с 14 августа ожидается также и чрезвычайная пожарная опасность. Действовало штормовое предупреждение также с 19 по 24 августа.



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Татьяна Демина