В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в очередной раз продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов, сообщили в Гидрометцентре республики.

— В период с 8 по 14 сентября 2023 года на территории Республики Татарстан местами сохранится высокая (4-й класс) и чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность лесов, — сказано в сообщении.



Первое в 2023 году штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане объявили с 13 апреля. Его продлевали 12 раз. Оно действовало до 24 июля.

Вновь штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане объявили со 2 августа. Изначально оно действовало до 10 августа.

Позже штормовое предупреждение о пожароопасности лесов продлили по 16 августа, а затем по 18 августа, уточнив, что с 14 августа ожидается также и чрезвычайная пожарная опасность. Штормовое предупреждение также действовало с 19 по 24 августа, с 25 августа по 1 сентября и со 2 по 7 сентября.

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Маргарита Головатенко