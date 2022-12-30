СМИ: РФС не принял окончательного решения о переходе в Азию

Российский футбольный союз (РФС) не смог принять окончательного решения о переходе в Азиатскую конфедерацию (АФК). Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, исполком организации создаст рабочую группу, которая изучит вопрос перехода в Азию — все его плюсы и минусы.

Напомним, что Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнования после начала спецоперации на Украине.

23 декабря президент РФС Александр Дюков заявил о готовности Азиатской конфедерации футбола принять Россию в свой состав. Он отметил, что решение будет приниматься большинством голосов.



В начале этой недели должно было состояться голосование по вопросу о выходе из УЕФА, но РФС его перенес. Организации понадобились дополнительные консультации.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов