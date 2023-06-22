В УЕФА верят в возвращение российских команд на международные турниры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент прокомментировал отстранение российских сборных и клубов. Он выразил надежду, что команды из России снова будут соревноваться в международных турнирах.

— Сейчас мы сталкиваемся с другим очень серьезным вызовом. В УЕФА все твердо верят, что футбол способен преодолеть и это. Уверены, что совсем скоро сможем встречаться не только на уровне футбольных чиновников на конференциях и семинарах, но и на уровне игроков на матчах сборных и клубов. Верим, что сборным и клубам будет разрешено снова играть — в честной борьбе на поле и оставаясь друзьями после матча, — приводит его слова пресс-служба РФС.

Климент добавил, что УЕФА выполняет все обязательства перед РФС, включая финансовую поддержку и участие в различных проектах организации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, после начала спецоперации Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях.

23 декабря президент РФС Александр Дюков заявил о готовности Азиатской конфедерации футбола принять Россию в свой состав. Он отметил, что решение будет приниматься большинством голосов. Но голосование перенесли.

30 декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься анализом и выработкой дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов