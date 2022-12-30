РФС и УЕФА создадут рабочую группу по возвращению в международные турниры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

30 декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься анализом и выработкой дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры, заявил глава РФС Александр Дюков.



— Продолжили обсуждение перехода в Азию. Принято решение обратиться к УЕФА по вопросу создания рабочей группы. Пригласили туда трех членов УЕФА, хотим также пригласить представителей МОК и ФИФА. С ними разговора об участии в рабочей группе не было, — цитирует «РИА Новости» Дюкова.

По его мнению, ФИФА заинтересуется данным предложением. Он также добавил, что группа будет сформирована сразу после окончания праздников, а работа должна завершиться 1 апреля.

— Договоренность с УЕФА по созданию группы достигнута, сегодня отправлю туда официальное письмо, — сказал Дюков журналистам.

Глава РФС подчеркнул, что для России — важно принять участие в чемпионате мира 2026 года, по этой причине рабочая группа будет прорабатывать вариант, при котором это станет возможным.

— Конечно, УЕФА не хочет нас терять, иначе давно бы исключили. Со стороны УЕФА отношение к нам не менялось, — заключил Дюков.



Фото: uefa.com

Ранее сообщалось, что РФС не смог принять окончательного решения о переходе в Азиатскую конфедерацию.

В свою очередь, Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях после начала спецоперации на Украине.

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Илина Хакимова