Президент РФС: «Азиатская конфедерация футбола готова принять Россию»
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о готовности Азиатской конфедерации футбола принять Россию в свой состав. Об этом он сообщил «Чемпионату».
— Мы прекрасно знаем все сильные стороны европейского футбола. Но на данный момент наше возвращение под большим вопросом. Мы пока не видим света в конце тоннеля. Возможность возвращения в международные соревнования ― переход в Азию. На данный момент Азиатская конфедерация футбола готова принять к себе Россию, — сказал Дюков.
Он отметил, что пока никто из состава конфедерации не готов дать письменную гарантию, но там рассмотрят обращение РФС. Решение будет приниматься большинством голосов.
Напомним, после начала спецоперации РФ на Украине Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.
При этом руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против того, чтобы Российский футбольный союз перешел в Азиатскую конфедерацию футбола. Для УЕФА это будет большим репутационным ударом.
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