Президент РФС: «Азиатская конфедерация футбола готова принять Россию»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о готовности Азиатской конфедерации футбола принять Россию в свой состав. Об этом он сообщил «Чемпионату».

— Мы прекрасно знаем все сильные стороны европейского футбола. Но на данный момент наше возвращение под большим вопросом. Мы пока не видим света в конце тоннеля. Возможность возвращения в международные соревнования ― переход в Азию. На данный момент Азиатская конфедерация футбола готова принять к себе Россию, — сказал Дюков.

Он отметил, что пока никто из состава конфедерации не готов дать письменную гарантию, но там рассмотрят обращение РФС. Решение будет приниматься большинством голосов.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, после начала спецоперации РФ на Украине Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

При этом руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против того, чтобы Российский футбольный союз перешел в Азиатскую конфедерацию футбола. Для УЕФА это будет большим репутационным ударом.

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Айрат Назипов