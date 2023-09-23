ISU: Камила Валиева должна понести наказание

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что нарушившие антидопинговые правила молодые спортсмены, должны нести ответственность, несмотря на юный возраст. Соответствующее заявление его представители сделали по делу фигуристки из Казани Камилы Валиевой.

— ISU придерживается мнения, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, но такая защита не может быть обеспечена путем освобождения молодых спортсменов от санкций, — цитирует представителей союза ТАСС.

Слушания по делу российской спортсменки пройдут с 26 по 28 сентября.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Камила Валиева завоевала золото в командном зачете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. После этого появилась информация, что фигуристка 25 декабря 2021-года, когда проходила произвольная программа чемпионата России, сдала положительную допинг-пробу — в ней выявили триметазидин.

От соревнований в личном зачете не отстранили, но МОК предупредил, что в случае победы или призового места Камилы Валиевой в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине результаты будут считаться предварительными. Свою произвольную программу спортсменка, которой на тот момент было 15 лет, откатала с ошибками, упав почти в самом начале. В итоге она заняла 4-е место. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова.

После информации о положительной допинг-пробе дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства провел расследование. По его итогу установили «отсутствие вины или халатности», в связи с чем наказания фигуристки не последовало. Вместе с этим аннулировали ее золотую медаль на чемпионате России — 2021.



Сейчас Камила Валиева требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановить ее золотую медаль чемпионата России — 2021.



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Айрат Назипов