Началось параллельное использование дорог для доставки грузов в Карабах

Грузовой автомобиль с продовольствием и медикаментами Международного комитета Красного Креста (МККК) для проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана армян въехал в страну через ППП «Лачин», сообщает «Интерфакс».



Сейчас автомобиль движется по дороге Агдам — Ханкенди в направлении Ханкенди.

— Мы очень рады, что лица, принимающие решения, достигли консенсуса. Надеемся, что это будет способствовать непрерывной доставке необходимой помощи, — прокомментировала руководитель отдела по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

Между Арменией и Азербайджаном возможно подписание мирного соглашения до конца года, Армения предпринимает для этого все необходимые шаги, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян:

— Очевидно, что тяжелый гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе оказывает негативное влияние на мирный процесс. Мы тратим много времени на закрытие Лачинского коридора и гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Эту энергию и время следовало направить на работу над мирным договором, — сказал Пашинян.

В сентябре прошлого года Кабинет министров Армении обратился к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету безопасности ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. А уже в конце октября президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Николом Пашиняном заявил о необходимости немедленного прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

В тот же день Путин рассказал о согласовании совместного заявления о конфликте между Арменией и Азербайджаном с лидерами обеих стран, а сами конфликтующие стороны договорились воздержаться от применения силы и угрозы ее применения.

В августе Армения запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения сложившейся гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Ситуация начала накаляться в последние недели. Например, армянские политики заявили, что Россия якобы «отдала» Нагорный Карабах Азербайджану. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указывал на некорректность подобных высказываний.

Москва продолжает вести контакты с Баку и Ереваном по ситуации с Нагорным Карабахом.

Никол Пашинян счел неуместными разговоры о смене внешнеполитического вектора страны. Премьер отметил, что в вопросе российско-армянских отношений исходит из заявлений президента России, который заявлял, что «проблем с Арменией и премьер-министром нет».

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Маргарита Головатенко