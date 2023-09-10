Сергей Лавров: заявления Армении о том, что Россия «отдала» Карабах Азербайджану, некорректны

Политические деятели в Армении заявили, что Москва «отдала» Нагорный Карабах Азербайджану, такие высказывания некорректны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Он отметил, что некий деятель сослался на первые трехсторонние договоренности, подписанные в ноябре 2020 года президентами России и Азербайджана и премьер-министром Армении. В них ничего не было сказано о статусе Карабаха: три лидера сошлись на том, что по статусу предстоит провести дополнительные переговоры.

— Когда впоследствии в Праге, куда были приглашены президент Азербайджана и премьер Армении, они подписали оба заявление, в котором говорится, что они признают Алма-Атинскую декларацию 1991 года, — все, вопрос закрыт. Обвинять нас в том, что мы еще 10 ноября 2020 года отдали Карабах, не надо. Надо отвечать перед своим народом самостоятельно, — приводит ТАСС слова Лаврова.

В сентябре прошлого года Кабинет министров Армении обратился к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету безопасности ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. А уже в конце октября президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министр страны Николом Пашиняном заявил о необходимости немедленного прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

В тот же день Путин рассказал о согласовании совместного заявления о конфликте между Арменией и Азербайджаном с лидерами обеих стран, а сами конфликтующие стороны договорились воздержаться от применения силы и угрозы ее применения.

В январе этого года на заседании правительства Армении Пашинян призвал мировое сообщество направить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссию по сбору фактов. В августе Армения запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения сложившейся гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

5 сентября командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначили генерал-майора Кирилла Кулакова.

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Маргарита Головатенко