В Армении допустили подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Между Арменией и Азербайджаном возможно подписание мирного соглашения до конца года, Армения предпринимает для этого все необходимые шаги, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



— Очевидно, что тяжелый гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе оказывает негативное влияние на мирный процесс. Мы тратим много времени на закрытие Лачинского коридора и гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Эту энергию и время следовало направить на работу над мирным договором, — приводит его слова ТАСС.

После завершения военных действий осенью 2020 года Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного соглашения.

В сентябре прошлого года Кабинет министров Армении обратился к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету безопасности ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. А уже в конце октября президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Николом Пашиняном заявил о необходимости немедленного прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

В тот же день Путин рассказал о согласовании совместного заявления о конфликте между Арменией и Азербайджаном с лидерами обеих стран, а сами конфликтующие стороны договорились воздержаться от применения силы и угрозы ее применения.

В августе Армения запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения сложившейся гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Ситуация начала накаляться за последние недели. Например, армянские политики заявили, что Россия якобы «отдала» Нагорный Карабах Азербайджану. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указывал на некорректность подобных высказываний.

Москва продолжает вести контакты с Баку и Ереваном по ситуации с Нагорным Карабахом.

Никол Пашинян счел неуместными разговоры о смене внешнеполитического вектора страны. Премьер отметил, что в вопросе российско-армянских отношений исходит из заявлений президента России, который заявлял, что «проблем с Арменией и премьер-министром нет».

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Маргарита Головатенко