Армения запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Карабахе

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Армения запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения сложившейся гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского МИД.

— 11 августа Республика Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в результате принудительной полной блокады мирного населения Нагорного Карабаха, — сказано в сообщении.

Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян попросил организацию предоставить армянской делегации возможность участвовать в заседании Совбеза.

В письме на имя председателя Совбеза Маргарян также заявил о нехватке товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо из-за блокады Лачинского коридора. По словам дипломата, ситуация усугубилась после 15 июня этого года.

В сентябре прошлого года Кабинет министров Армении обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. А уже в конце октября президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном заявил о необходимости немедленного прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

В тот же день Путин рассказал о согласовании совместного заявления о конфликте между Арменией и Азербайджаном с лидерами обеих стран, а сами конфликтующие стороны договорились воздержаться от применения силы и угрозы ее применения.

В январе этого года на заседании правительства Армении премьер-министр страны Никол Пашинян призвал мировое сообщество направить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссию по сбору фактов.



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Илина Хакимова