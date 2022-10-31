Владимир Путин заявил о необходимости прекращения конфликта вокруг Карабаха

Конфликт в Нагорном Карабахе необходимо завершить, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



— Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо все-таки когда-то его завершать. Согласны с этим, — приводит ТАСС его слова.

Глава государства выразил надежду на то, что трехсторонний саммит с лидерами Армении и Азербайджана позволит найти шаги для урегулирования в Нагорном Карабахе. Он призвал найти «ключевые моменты, которые позволят двинуться вперед».

Фото: mil.am

В сентябре Кабинет министров Армении обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном.

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Маргарита Головатенко