В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе

Москва обеспокоена сохраняющейся напряженностью в Нагорном Карабахе и продолжает вести контакты с Баку и Ереваном. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Безусловно, мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту. Несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом безопасности. Мы продолжаем наши контакты как с Ереваном, так и с Баку, — цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что Россия призывает обе стороны к сдержанности и к действиям в духе трехсторонних документов, которые подписали стороны два года назад.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В сентябре прошлого года Кабинет министров Армении обратился к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету безопасности ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. А уже в конце октября президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Николом Пашиняном заявил о необходимости немедленного прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

В тот же день Путин рассказал о согласовании совместного заявления о конфликте между Арменией и Азербайджаном с лидерами обеих стран, а сами конфликтующие стороны договорились воздержаться от применения силы и угрозы ее применения.

В августе Армения запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения сложившейся гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Ситуация начала накаляться за последние недели. Например, армянские политики заявили, что Россия якобы «отдала» Нагорный Карабах Азербайджану. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указывал на некорректность подобных высказываний.

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Айрат Назипов