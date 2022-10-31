Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян в понедельник по итогам переговоров в Сочи приняли совместное заявление:



Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения;

Россия, Азербайджан и Армения подтвердили приверженность соблюдению договоренностей от 9 ноября 2020 года;

Россия будет содействовать подготовке к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией;

Армения и Азербайджан договорились обсуждать все проблемы в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года;

Россия, Азербайджан и Армения отметили важность запуска трехсторонних межпарламентских контактов для укрепления доверия;

Россия, Азербайджан и Армения отметили востребованность усилий российских миротворцев по стабилизации в Закавказье;

Россия, Азербайджан и Армения приложат дополнительные усилия для решения остающихся гуманитарных вопросов.

Президент России Владимир Путин сегодня заявил о согласовании совместного заявления с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, удалось согласовать не все, некоторые моменты пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста.

Путин подчеркнул, что конфликт в Нагорном Карабахе необходимо завершить. Российский лидер выразил надежду на то, что трехсторонний саммит с лидерами Армении и Азербайджана позволит найти шаги для урегулирования в Нагорном Карабахе. Он призвал найти «ключевые моменты, которые позволят двинуться вперед».

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Маргарита Головатенко