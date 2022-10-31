Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения
Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян в понедельник по итогам переговоров в Сочи приняли совместное заявление:
- Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения;
- Россия, Азербайджан и Армения подтвердили приверженность соблюдению договоренностей от 9 ноября 2020 года;
- Россия будет содействовать подготовке к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией;
- Армения и Азербайджан договорились обсуждать все проблемы в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года;
- Россия, Азербайджан и Армения отметили важность запуска трехсторонних межпарламентских контактов для укрепления доверия;
- Россия, Азербайджан и Армения отметили востребованность усилий российских миротворцев по стабилизации в Закавказье;
- Россия, Азербайджан и Армения приложат дополнительные усилия для решения остающихся гуманитарных вопросов.
Президент России Владимир Путин сегодня заявил о согласовании совместного заявления с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, удалось согласовать не все, некоторые моменты пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста.
Путин подчеркнул, что конфликт в Нагорном Карабахе необходимо завершить. Российский лидер выразил надежду на то, что трехсторонний саммит с лидерами Армении и Азербайджана позволит найти шаги для урегулирования в Нагорном Карабахе. Он призвал найти «ключевые моменты, которые позволят двинуться вперед».
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