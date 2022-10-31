Новости общества

22:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Владимир Путин сообщил о согласовании совместного заявления по Карабаху

21:35, 31.10.2022
Владимир Путин сообщил о согласовании совместного заявления по Карабаху
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о согласовании совместного заявления с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

— По нашему общему мнению, это была полезная встреча. Она, на мой взгляд, создала очень хорошую атмосферу для будущих возможных договоренностей по некоторым принципиальным вопросам. Сегодня мы согласовали совместное заявление, — приводит RT слова главы государства.

По словам Путина, удалось согласовать не все, некоторые моменты пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста.

Сегодня Владимир Путин подчеркнул, что конфликт в Нагорном Карабахе необходимо завершить. Российский лидер выразил надежду на то, что трехсторонний саммит с лидерами Армении и Азербайджана позволит найти шаги для урегулирования в Нагорном Карабахе. Он призвал найти «ключевые моменты, которые позволят двинуться вперед».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также