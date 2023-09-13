Пашинян заявил о готовности встретиться с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



— В телефонных разговорах я выразил такую готовность, и посредники выразили готовность работать для организации такой встречи, — приводит «Интерфакс» слова Пашиняна.

В сентябре прошлого года Кабинет министров Армении обратился к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету безопасности ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. А уже в конце октября президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Николом Пашиняном заявил о необходимости немедленного прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

В тот же день Путин рассказал о согласовании совместного заявления о конфликте между Арменией и Азербайджаном с лидерами обеих стран, а сами конфликтующие стороны договорились воздержаться от применения силы и угрозы ее применения.

В январе этого года на заседании правительства Армении Пашинян призвал мировое сообщество направить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссию по сбору фактов. В августе Армения запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения сложившейся гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

5 сентября командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначили генерал-майора Кирилла Кулакова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал на некорректность высказываний политических деятелей в Армении, которые заявили, что Москва «отдала» Нагорный Карабах Азербайджану.

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Маргарита Головатенко