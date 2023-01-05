Армения призывает направить в Нагорный Карабах миссию по сбору фактов

На заседании правительства Армении премьер-министр страны Никол Пашинян призвал мировое сообщество направить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссию по сбору фактов.

— Продолжающаяся блокада Лачинского коридора делает еще более необходимым отправку международной миссии по сбору фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор, необходимо прилагать постоянные усилия в этом направлении, — заявил Пашинян.

Напомним, в сентябре прошлого года Кабинет министров Армении обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. А уже в конце октября президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном заявил о необходимости немедленного прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

В тот же день Путин рассказал о согласовании совместного заявления о конфликте между Арменией и Азербайджаном с лидерами обеих стран, а сами конфликтующие стороны договорились воздержаться от применения силы и угрозы ее применения.

Фото: kremlin.ru

По итогам переговоров в Сочи страны приняли совместное заявление, содержащее следующие пункты:

Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения;

Россия, Азербайджан и Армения подтвердили приверженность соблюдению договоренностей от 9 ноября 2020 года;

Россия будет содействовать подготовке к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией;

Армения и Азербайджан договорились обсуждать все проблемы в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года;

Россия, Азербайджан и Армения отметили важность запуска трехсторонних межпарламентских контактов для укрепления доверия;

Россия, Азербайджан и Армения отметили востребованность усилий российских миротворцев по стабилизации в Закавказье;

Россия, Азербайджан и Армения приложат дополнительные усилия для решения остающихся гуманитарных вопросов.



Далее, уже в конце ноября, Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, он обсудили пути практической реализации достигнутого в Сочи соглашения, а также о предстоящих совместных заявлениях на высшем уровне. Следующий телефонный разговор лидеров двух стран прошел через четыре дня после предыдущего.

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Артем Гафаров