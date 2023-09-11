Работы по укладке асфальтобетона на мосту через Волгу трассы М-12 в Татарстане завершат в октябре

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В октябре дорожники планируют завершить работы по укладке асфальтобетона на мосту через Волгу на восьмом этапе трассы М-12 в Татарстане. Первый асфальтобетон уже уложен на левой полосе моста, сообщает пресс-служба «Автодора».

Ближе к Казани рабочие начали наносить дорожную разметку. Продолжаются работы по устройству дорожной одежды, укладке асфальтобетонных слоев, устройству металлического барьерного ограждения, отделке и укреплению откосов насыпей и выемок.

Мост через реку Волгу самый протяженный не только на восьмом этапе, но и среди всех искусственных сооружений трассы М-12. Его протяженность — 3 362 метра.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе президент России Владимир Путин открыл участок трассы М-12 Москва — Казань — от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область). В декабре этого года по трассе М-12 можно будет доехать до Казани. Рассчитывается, что путь у автомобилистов займет 6,5 часа вместо 12.



На М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань до конца года появятся 14 многофункциональных зон (МФЗ). Открытие еще 16 многофункциональных зон запланировано на 2024 год.

Известно, что государственная компания «Российские автомобильные дороги» выделит 842,9 млн рублей на услуги по содержанию трассы М-12 в Татарстане. Экономический эффект от строительства трассы М-12 в Татарстане оценили в 146 млрд рублей. При этом макроэкономический эффект в результате строительства дороги оценивается в 2,4 трлн рублей.

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Айрат Назипов