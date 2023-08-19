«Ульяновск мне показался очень спокойным, в отличие от Казани»: «Метеором» на родину Ленина и обратно

Что люди говорят об однодневном речном туре между городами

Фото: realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

Накануне состоялся пробный рейс «Метеора-2020» из Казани в Ульяновск. Делегация, состоявшая из журналистов, туроператоров и участников конкурса Visit Tatarstan, прошла с экскурсией по городу, посетила сразу несколько музеев в историческом центре. «Такое ощущение, что ты на берегу моря. Совсем другое представление было о городе, думала, что только с Лениным связан», — отметила жительница Казани. Плюсы и минусы поездки — в материале «Реального времени».

Есть Wi-Fi, но нет розеток

Рейс отправлялся в 5 утра, а в целом продолжительность поездки составила четыре часа. На трапе гостей встречал генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин, обещал ответить на все вопросы и принять к сведению все пожелания и жалобы пассажиров. Первым делом он предложил воспользоваться бесплатным Wi-Fi, который есть на борту «Метеора». При этом пассажиры сразу отметили недостаточное количество розеток для подзарядки — всего две есть в конце салона рядом с кулерами с холодной и горячей водой.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Вопрос с местами для зарядки мобильных устройств будет решаться, пока не могу сказать, где именно они будут располагаться, сделаем так, что все пассажиры смогут подзарядить свои устройства без проблем. Проектное решение должно быть. Будем устанавливать их теперь уже после окончания этой навигации, в зимний период, — сообщил «Реальному времени» Роман Лизалин.

Что еще говорили пассажиры о «Метеоре:

— Я с 1991 года живу в Казани, но ни разу не ездила на «Метеоре», давно мечтала об этом. Очень все понравилось, очень удобно, мягко. То, что столики откидывающиеся перед креслами есть, удобно. В буфете можно взять воду, поставить выпечку на столик. Условия для людей прекрасные, — рассказала «Реальному времени» Эльмира Нигматзянова.

Эльмира Нигматзянова. realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

— С самого начала, как заходишь на «Метеор», все так чисто, просторно. А когда стоишь на прогулочной палубе, такое ощущение, что ты летишь, чувствуешь ветер, скорость, даже брызги воды попадают иногда, — поделилась участница конкурса Visit Tatarstan Анна Ермакова.

В салоне комфортно, правда, впереди потише, в задней части — пошумнее. Во всяком случае, если с прогулочной палубой сравнивать, то внутри вообще тишина.



— Очень радушный персонал. «Метеор» легко идет, — говорит Диана Лаврентьева, представитель туроператора «Премьера». — Очень легко ехать на «Метеоре», в отличие от автобуса. Тут я могу в любой момент встать, пойти на палубу, есть свобода какая-то, как транспорт «Метеор» очень подходит. На обратном пути душновато было, ну и температура за окном выше 30 была. И уже все пожаловались, что нет розеток для зарядки телефонов.

«Совсем другое представление было о городе, думала, что только с Лениным связан»

Группу встретила Светлана Галкина, научный сотрудник музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», который состоит из 17 подразделений.

— Очень много туристических мест, связанных с именем Ленина, но ничего не поделаешь, он здесь родился, — говорит Светлана. — Если бы он появился в Нижнем Новгороде, откуда семья Ульяновых переехала, возможно, музейным центром Ленина стал бы Нижний Новгород. Но у нас много зданий сохранилось и купеческих. Купцы много хорошего для города сделали, в том числе известный татарский благотворитель Тимербулат Акчурин. Много зданий связано с именем писателя Ивана Гончарова, который тоже здесь родился.

realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

Внимание привлекали большие электрические ветряные мельницы, их хорошо было видно на другом берегу. Экскурсовод объяснила, что в Ульяновской области ветроэнергетика развивается с 2018 года и ветряки вырабатывают 15% электроэнергии для региона.

— Ульяновск мне показался очень спокойным, в отличие от Казани, — поделилась с «Реальным временем» участница конкурса Камилла Мухаметвалиева. — Такое ощущение, что ты на берегу моря. Совсем другое представление было о городе, думала, что только с Лениным связан.

По музеям и площадям

Далее туристы посетили усадьбу, которую купила семья Ульяновых за 4 тысячи рублей. В доме 10 комнат. Двор с площадкой для крокета и большой яблоневый сад. Этот же музей одновременно приехал посетить раис Татарстана Рустам Минниханов с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.

— Ульяновск всегда был нам близок и по духу, и по интересам, поэтому будем поддерживать [субсидирование речных поездок между городами], — сказал Минниханов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Не все достопримечательности успели посмотреть за день, поэтому некоторые гости уже планируют повторную поездку. Эльмира Нигматзянова хочет приехать еще раз:



— Я решила свою подругу позвать съездить на «Метеоре» в Ульяновск на несколько дней, как говорится, с чувством, с толком, расстановкой. За один день не обежишь, нужно два-три дня, хочется вечером посмотреть подсветку города, по набережной погулять — очень она красивая.

«Стоило только выложить в статусе, что я в Ульяновске, — и пошли запросы»

Потенциал у Ульяновска есть, поскольку запросы на посещение были и раньше, рассказала «Реальному времени» Айгуль Нурисламова из туристической компании «Барабус».

— Но на автобусе далековато, долго, примерно пять-шесть часов. Здесь поменьше, и главное — легче переносится поездка, можно передвигаться, перекусить — есть буфет, есть туалет, — считает она. — Стоило только выложить в статусе, что я в Ульяновске, — и пошли запросы. «Сколько стоит?», «А когда можно поехать?» и другие. Мы даже не успели собрать тур, как уже запросы пошли. А еще тур очень хорош не только для взрослых групп, но и для школьников. На автобусе длительную дорогу с остановками детям трудно перенести, а здесь намного проще дорога переносится. За один день достаточно много мы успели посмотреть. Очень понравилось, что в музее симбирцитов они технологию показали, производство, не просто экскурсию. Мои клиенты — это больше однодневные, корпоративные групповые туры. Из минусов — лично мне не хватило времени на сувенирку. Хотелось купить конфет, пряников, но, к сожалению, на речном вокзале киоск был закрыт.

Диана Лаврентьева (туроператор «Премьера») отметила, что экскурсионная программа очень емкая.

— Я бы рекомендовала своим друзьям и знакомым. Времени не хватает для отдыха, а тут за один день все посмотрела. Иногда бывает затянутая программа, а здесь все очень насыщенно, отличные экскурсоводы, — сообщила она.

Диана Лаврентьева (туроператор «Премьера») отметила, что экскурсионная программа очень емкая. realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

«Хотелось бы, чтобы прижилось и продолжалось»

На обратном пути в Казань ехала группа туристов из Ульяновска, многие с детьми. Журналист из Ульяновска Владимир Беляев рассказал о том, что неоднократно был в столице Татарстана, но по воде не ездил ни разу.

— Мы с женой едем, чтобы показать внуку Волгу, Казань. Прекрасные виды, глаз отдыхает, когда смотришь на эти берега, воду. По цене это очень дешево получилось, я считаю. Пять тысяч 300 рублей мы за каждую путевку заплатили. Это за все — за билет на «Метеор» в Казань, ночь в отеле с завтраком. Дальше у нас с 10 до 13 часов экскурсионная программа. Потом до 17 часов свободное время, и обратно в Ульяновск поедем уже на автобусе. Потому что регулярных рейсов пока нет.

Журналист из Ульяновска Владимир Беляев рассказал о том, что неоднократно был в столице Татарстана, но по воде не ездил ни разу. realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

Супруга Владимира Беляева отметила нехватку гида на «Метеоре».

— Поездка просто замечательная, очень комфортно. Немножко душновато, но это не мешает. Очень хотелось бы, чтобы по мере следования какие-то комментарии были, — добавляет Марина Беляева. — Например: «Обратите внимание: сейчас проезжаем Камское Устье. Оно славится тем-то и тем-то». Не все время чтобы говорили, а обращали внимание на места следования. Отличный вид транспорта, считаю. Очень хорошее дело, хотелось бы, чтобы прижилось и продолжалось.

Что с безопасностью передвижения?

Судно ведут одновременно два штурмана, как в самолете. По словам Романа Лизалина, в случае необходимости один всегда может подменить другого. Один из капитанов этого рейса — заместитель генерального директора по флоту Александр Бабурин — рассказал «Реальному времени» о системе безопасности нового «Метеора».

— Если даже волна будет полтора метра — мы можем идти спокойно на крыле, а если волна больше — можем на корпусе. Здесь без ограничений, может и 2 метра быть волна, может и 3 метра. Для этого «Метеора» это нестрашно, — объяснил Александр Бабурин. — Все здесь так запроектировано, что безопасно ездить. На судне есть непотопляемые отсеки, так что даже при пробоине одного отсека все остальные поддерживают плавучесть.

Один из капитанов этого рейса — заместитель генерального директора по флоту Александр Бабурин (справа). realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

На вопрос, сложно ли вести судно 4 часа подряд, Александр Бабурин ответил, что время летит незаметно. Генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин уже говорил «Реальному времени», что «Метеоры» начнут курсировать в Ульяновск и обратно в Казань уже со следующей недели. Точное расписание можно будет узнать в кассах речпорта столицы Татарстана и там же купить билеты.