В Татарстане утвердят организаторов гражданской обороны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане намерены утвердить перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий республиканского уровня по гражданской обороне — как стало известно «Реальному времени», всего 14 задач, каждую из которых курирует ведомство или компания. Подробнее — в материале издания.

Основные мероприятия — на МЧС РТ

Первой задачей стоит подготовка населения в области гражданской обороны. В мероприятия входят:

развитие нормативно-методического обеспечения функционирования единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

планирование и осуществление обучения населения в области гражданской обороны;

создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки работников организаций в области ГО

пропаганда знаний ГО.

Этой задачей, как и многими другими, занимается Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан. Например, оно займется определением перечня объектов, подлежащих маскировке. А вместе с Минцифрой — оповещением населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие их, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а вместе с республиканскими Минтрансом и Минкультом — эвакуацией населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы».

Отдельным пунктом отмечено предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты. Также МЧС РТ будет собирать и выдавать населению СИЗы, а вместе с Минстроем Татарстана заниматься подготовкой укрытий. Это:

строительство, сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений ГО и их технических систем;

подготовка в мирное и военное время быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах и других ЧС — тоже на МЧС РТ. В списке задач:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также планирование их действий;

учет и ведение реестров нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для решения задач в области ГО.

Главное управление МЧС России по РТ будет организовывать по согласованию взаимодействие сил гражданской обороны с Вооруженными силами России, другими войсками и органами, а также со специальными формированиями, создаваемыми в военное время. Согласно документу, в работу, помимо МЧС, также вовлекут Минпромторг, Минцифру, Минздрав, «Таттелеком» и «Ростелеком» (две последние компании по согласованию и в пределах компетенции и собственных сетей связи, — прим. ред.) — ради создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Вышеперечисленные ведомства и компании также будут заниматься планированием и организацией жизнеобеспечения пострадавшего населения. Отдельно нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами в рамках этой работы — на Минпромторге, Минстрой будет оказывать жилищно-коммунальные услуги, Центр гигиены и эпидемиологии в Татарстане и по согласованию Управление Роспотребнадзора по РТ — проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, Минздрав — эвакуировать пострадавших в больницы, а также вместе с «Татмедиа», Минтруда, МЧС РТ и Минмолом — предоставлять населению «информационно-психологическую поддержку».

К работе привлекут и компании

Сразу несколько компаний и ведомств возьмут на себя срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время. Во всех трех мероприятиях задействован Минстрой, например в обеспечении готовности коммунальных служб и создании и подготовке резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды. Минстрой, Минпромторг и по согласованию «Сетевая компания» займутся созданием запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, «Газпром трансгаз Казань» вместе с вышеперечисленными — созданием запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения.

По другим задачам:

Борьба с пожарами в период военных конфликтов: МЧС РТ и ГКУ «Пожарная охрана РТ» (создание необходимых сил и их подготовка), ГУ МЧС РФ по Татарстану (само тушение пожаров).

Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению: Минэкологии, Минздрав, Поисково-спасательная служба Татарстана при МЧС РТ, Республиканская ветеринарная лаборатория, по согласованию — Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии.

Восстановление и поддержание порядка в пострадавших районах — МВД по РТ и Росгвардия.

Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны — МЧС по РТ и ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Убежища, списки обязанностей и консультационные пункты: Татарстан готов к ЧС

Подготовка инфраструктуры и организаций, отвечающих за гражданскую оборону, в том числе и в период военного времени, является ежегодной задачей для властей Татарстана. В период проведения специальной военной операции на Украине внимание к таким мероприятиям стало заметнее, поскольку теперь они проводятся более открыто. Таким образом, граждане могут ознакомиться с тем, как и что их сможет защитить в случае угрозы, а также узнать, что им самим предстоит делать, чтобы защитить себя.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Например, еще в апреле Кабинет министров республики представил документ, распределяющий обязанности между министерствами и подведомственными структурами в случае чрезвычайной ситуации. Важным уточнением является то, что эти требования распространяются и в случаях с природными или техногенными катастрофами.

Согласно постановлению, МЧС обеспечит подготовку населения при помощи обучения и активной пропаганды, в том числе за счет учебной материально-технической базы, создание которой также ляжет на плечи министерства. Вместе с этим ведомство создаст отряды своих сотрудников, которые будут отвечать за ликвидацию последствий ЧС, маскировку стратегических объектов и эвакуацию населения. Вместе с этим оно подготовит все необходимые защитные сооружения, а МВД обеспечит их защиту. В свою очередь, Минздрав подготовит специалистов медицинского звена, Минстрой обеспечит создание лагерей временного размещения, а Минпромторг соберет запасы топлива, продуктов, одежды и медикаментов. Как подчеркивает документ, в стороне не останется никто — даже «Метроэлектротранс» при возможной угрозе сможет трансформировать станции казанского метрополитена.

Такой же проект разработали и в исполкоме Набережных Челнов, который активно ведет переустройство всех городских убежищ и укрытий, в том числе и противорадиационных. Он также обеспечивает тщательную проверку цокольных этажей жилых и нежилых зданий, парковок и других объектов, чтобы в случай чего подготовить все заглубленные помещения к встрече укрывающихся людей.

Вместе с этим еще с июня в Челнах создаются 29 учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Они размещаются в библиотеках, домах культуры и других социальных объектах, чаще всего посещаемых населением. Такие же пункты создаются и в Новошешминском и Верхнеуслонском районах Татарстана. В свою очередь, Апастовский район утвердил муниципальную программу защиты населения и территорий, схожую с теми, что есть в Казани и Челнах.

В апреле «Реальное время» даже смогло побывать в защитных сооружениях столицы Татарстана, где под руководством заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Радика Гисмятова была проведена экскурсия для журналистов и блогеров. В ходе нее он рассказал, что если угроза будет действительно существовать, то население будет оперативно эвакуировано в безопасные районы, а все эти убежища и укрытия достанутся сменам оборонных предприятий. При этом он уточнил, что такое решение было принято еще несколько лет назад, а нынешний тренд на проверку и подготовку объектов является ежегодным. Однако в нынешней обстановке власти решили показать, как устроена эта система, чтобы развеять сомнения граждан в собственной безопасности. Подробнее — в материале «Реального времени».

1 / 36 Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

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Дарья Пинегина