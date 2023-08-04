В Татарстане утвердят организаторов гражданской обороны
В Татарстане намерены утвердить перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий республиканского уровня по гражданской обороне — как стало известно «Реальному времени», всего 14 задач, каждую из которых курирует ведомство или компания. Подробнее — в материале издания.
Основные мероприятия — на МЧС РТ
Первой задачей стоит подготовка населения в области гражданской обороны. В мероприятия входят:
- развитие нормативно-методического обеспечения функционирования единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- планирование и осуществление обучения населения в области гражданской обороны;
- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки работников организаций в области ГО
- пропаганда знаний ГО.
Этой задачей, как и многими другими, занимается Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан. Например, оно займется определением перечня объектов, подлежащих маскировке. А вместе с Минцифрой — оповещением населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие их, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а вместе с республиканскими Минтрансом и Минкультом — эвакуацией населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы».
Отдельным пунктом отмечено предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты. Также МЧС РТ будет собирать и выдавать населению СИЗы, а вместе с Минстроем Татарстана заниматься подготовкой укрытий. Это:
- строительство, сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений ГО и их технических систем;
- подготовка в мирное и военное время быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа.
Проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах и других ЧС — тоже на МЧС РТ. В списке задач:
- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также планирование их действий;
- учет и ведение реестров нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для решения задач в области ГО.
Главное управление МЧС России по РТ будет организовывать по согласованию взаимодействие сил гражданской обороны с Вооруженными силами России, другими войсками и органами, а также со специальными формированиями, создаваемыми в военное время. Согласно документу, в работу, помимо МЧС, также вовлекут Минпромторг, Минцифру, Минздрав, «Таттелеком» и «Ростелеком» (две последние компании по согласованию и в пределах компетенции и собственных сетей связи, — прим. ред.) — ради создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ.
Вышеперечисленные ведомства и компании также будут заниматься планированием и организацией жизнеобеспечения пострадавшего населения. Отдельно нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами в рамках этой работы — на Минпромторге, Минстрой будет оказывать жилищно-коммунальные услуги, Центр гигиены и эпидемиологии в Татарстане и по согласованию Управление Роспотребнадзора по РТ — проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, Минздрав — эвакуировать пострадавших в больницы, а также вместе с «Татмедиа», Минтруда, МЧС РТ и Минмолом — предоставлять населению «информационно-психологическую поддержку».
К работе привлекут и компании
Сразу несколько компаний и ведомств возьмут на себя срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время. Во всех трех мероприятиях задействован Минстрой, например в обеспечении готовности коммунальных служб и создании и подготовке резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды. Минстрой, Минпромторг и по согласованию «Сетевая компания» займутся созданием запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, «Газпром трансгаз Казань» вместе с вышеперечисленными — созданием запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения.
По другим задачам:
- Борьба с пожарами в период военных конфликтов: МЧС РТ и ГКУ «Пожарная охрана РТ» (создание необходимых сил и их подготовка), ГУ МЧС РФ по Татарстану (само тушение пожаров).
- Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению: Минэкологии, Минздрав, Поисково-спасательная служба Татарстана при МЧС РТ, Республиканская ветеринарная лаборатория, по согласованию — Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии.
- Восстановление и поддержание порядка в пострадавших районах — МВД по РТ и Росгвардия.
- Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны — МЧС по РТ и ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Убежища, списки обязанностей и консультационные пункты: Татарстан готов к ЧС
Подготовка инфраструктуры и организаций, отвечающих за гражданскую оборону, в том числе и в период военного времени, является ежегодной задачей для властей Татарстана. В период проведения специальной военной операции на Украине внимание к таким мероприятиям стало заметнее, поскольку теперь они проводятся более открыто. Таким образом, граждане могут ознакомиться с тем, как и что их сможет защитить в случае угрозы, а также узнать, что им самим предстоит делать, чтобы защитить себя.
Например, еще в апреле Кабинет министров республики представил документ, распределяющий обязанности между министерствами и подведомственными структурами в случае чрезвычайной ситуации. Важным уточнением является то, что эти требования распространяются и в случаях с природными или техногенными катастрофами.
Согласно постановлению, МЧС обеспечит подготовку населения при помощи обучения и активной пропаганды, в том числе за счет учебной материально-технической базы, создание которой также ляжет на плечи министерства. Вместе с этим ведомство создаст отряды своих сотрудников, которые будут отвечать за ликвидацию последствий ЧС, маскировку стратегических объектов и эвакуацию населения. Вместе с этим оно подготовит все необходимые защитные сооружения, а МВД обеспечит их защиту. В свою очередь, Минздрав подготовит специалистов медицинского звена, Минстрой обеспечит создание лагерей временного размещения, а Минпромторг соберет запасы топлива, продуктов, одежды и медикаментов. Как подчеркивает документ, в стороне не останется никто — даже «Метроэлектротранс» при возможной угрозе сможет трансформировать станции казанского метрополитена.
Такой же проект разработали и в исполкоме Набережных Челнов, который активно ведет переустройство всех городских убежищ и укрытий, в том числе и противорадиационных. Он также обеспечивает тщательную проверку цокольных этажей жилых и нежилых зданий, парковок и других объектов, чтобы в случай чего подготовить все заглубленные помещения к встрече укрывающихся людей.
Вместе с этим еще с июня в Челнах создаются 29 учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Они размещаются в библиотеках, домах культуры и других социальных объектах, чаще всего посещаемых населением. Такие же пункты создаются и в Новошешминском и Верхнеуслонском районах Татарстана. В свою очередь, Апастовский район утвердил муниципальную программу защиты населения и территорий, схожую с теми, что есть в Казани и Челнах.
В апреле «Реальное время» даже смогло побывать в защитных сооружениях столицы Татарстана, где под руководством заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Радика Гисмятова была проведена экскурсия для журналистов и блогеров. В ходе нее он рассказал, что если угроза будет действительно существовать, то население будет оперативно эвакуировано в безопасные районы, а все эти убежища и укрытия достанутся сменам оборонных предприятий. При этом он уточнил, что такое решение было принято еще несколько лет назад, а нынешний тренд на проверку и подготовку объектов является ежегодным. Однако в нынешней обстановке власти решили показать, как устроена эта система, чтобы развеять сомнения граждан в собственной безопасности. Подробнее — в материале «Реального времени».
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